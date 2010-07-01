Уряд спростив безоплатну передачу конфіскованих автомобілів

Кабінет міністрів вніс зміни до деяких урядових актів, якими регулюються питання безоплатної передачі конфіскованих автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідну постанову було ухвалено під час засідання Кабінету Міністрів 30 червня.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, проект постанови підготувало Міністерство юстиції, з метою разблокування механізму безоплатної передачі автомобілів, конфіскованих за рішеннями судів. Проблема полягала в необхідності забезпечення дійсно безоплатної передачі такого майна - механізм був фактично унеможливлений через низку не врегульованих у законодавстві питань.

Крім того, зміни були розроблені з метою унеможливити корупційні схеми ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Зокрема, уряд встановив можливість реєстрації конфіскованих та безоплатно переданих транспортних засобів без сплати мита, податків і зборів, передбачених при ввезення автомобілів на митну територію України. О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби передбачає можливість безоплатної передачі такого майна, зокрема, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім`ям.

Разом з тим, Кабінет міністрів встановив, що вилучене митними органами та передане безоплатно майно можливо відчужити лише за умови попередньої сплати мита та податків і зборів, які передбачені при імпорті цього майна.

Міністр юстиції наголосив, що постанова Кабінету міністрів спрямована не на зміну існуючого порядку оподаткування конфіскованих транспортних засобів, а на приведення положень постанов Кабінету міністрів у відповідність з Митним кодексом і Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”.

Міністр також підкреслив, що удосконалення порядку безоплатної передачі конфіскованих транспортних засобів сприятиме скороченню витрат Державного бюджету України, пов’язаних зі зберіганням конфіскованого за рішеннями судів майна. Таке майно не реалізується переважно у зв’язку з тим, що митні платежі, які нараховуються при його імпорті на територію України, перевищують ринкову вартість цього майна. Попит на таке майно відсутній.

У випадку неможливості безоплатно передати вказані транспортні засоби єдиним шляхом розпорядження ними є їх знищення (утилізація), в результаті чого держава несе додаткові витрати на проведення відповідних процедур.

Згідно статистичних даних органів державної виконавчої служби за 2009 рік, нереалізованими у зв’язку з відсутністю попиту були 3 059 транспортних засобів, конфіскованих за рішеннями судів. Загальна вартість цих транспортних засобів становила 116 101 372 грн., з них – 96 430 463 грн. – мито, податки і збори, що нараховуються при ввезенні товарів на митну територію України. Станом на кінець 1 кварталу 2010 року нереалізованими залишалось 3004 транспортні засоби.