Toyota відкликає 270 тисяч автомобілів по всьому світу

Найбільший в світі автоконцерн Toyota Motor знову оголосив про масове выдкликання своїх автомобілів, включаючи популярну модель Crown і сім моделей люксового бренду Lexus. Цього разу японський автовиробник відкликає 270 тис. вже проданих машин, з яких 180 тис. було продано за межами Японії, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Причиною такого рішення став виявлений дефект в двигуні, який може заглохнути під час руху автомобіля, пояснив представник Toyota Motor Хідеакі Хомма.

Репутація японського автогіганта виявилася підмоченою у зв`язку з масовими відкликаннями автомобілів за останні 1,5 року. В цілому через проблеми із залипанням педалі газу і інших виробничих дефектів на ремонт було направлено близько 8 млн. машин.

Значна частина автомобілів була відкликана з американського ринку. За невчасне реагування автовиробника на виниклі проблеми в автомобілях американські регулятори вже оштрафували компанію на 16,4 млн. дол.