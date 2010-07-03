У Закарпатті невідомий подарував шкільному музею пакет з мінометною міною та патронами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Закарпатській області Ігор СТЕФАНЕЦЬ.

За його слова, подія сталася у одному з районних центрів Закарпатської області - місті Виноградові.

До співробітників Виноградівського райвідділу міліції звернулася директор шкільного історичного музею однієї зі шкіл міста. Жінка повідомила про дивний «візит» невідомого молодого чоловіка.

«Невідомий, за словами директора, приніс до школи пакет, передав його жінці й зник у невідомому напрямку. У пакеті виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій, а також низку патронів», - повідомив І.СТЕФАНЕЦЬ.

За словами І.СТЕФАНЦЯ, на місце події одразу виїхали співробітники міліції та піротехніки. Після огляду вони з’ясували, що в пакеті була розпиляна навпіл мінометна іржава міна, 5 кулеметних патронів та 12 кулеметних гільз, також вкритих корозією. Начальник відділу уточнив, що ці предмети пошкоджено, й вони не становлять загрози життю і здоров’ю людей.

Наразі міліція встановлює особу чоловіка, який передав у шкільний музей боєприпаси.