Голландський дипломат поранений у Ріо після поразки збірної Бразилії

Генеральний консул Нідерландів у Ріо-де-Жанейро був поранений петардою після того, як стало відомо про перемогу його співвітчизників над збірною Бразилії на Чемпіонаті світу з футболу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеву поліцію.

За попередніми даними, дипломат Пауль Комененсія дивився матч Голландія-Бразилія разом з групою вболівальників на терасі верхнього поверху багатоповерхового будинку в престижному районі Лемі в південному окрузі Ріо.

Коли стало відомо про перемогу збірної Голландії та виліт Бразилії, в районі почався фейєрверк, у консула влучила петарда і поранила його в ліву руку. За словами лікарів, рана виявилася неглибокою, і не становить загрози для його життя і здоров`я.

Очевидці стверджують, що незадовго до інциденту бачили в одному з вікон напроти людей з петардами, одягнених у футболки бразильської збірної. Проте, за даними поліції, робити висновок про навмисний напад на голландського дипломата ще рано. Ведеться слідство.