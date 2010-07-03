ДТП на Львівщині: двоє людей загинули і шестеро травмовані

Вчора о 20.00 на 536-му км автодороги Київ-Чоп поблизу с. Підбірці Пустомитівського району Львівської області внаслідок ДТП двоє людей загинуло і ще шестеро травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля “ЗАЗ-TF69YP” під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем “Mitsubishi Grandis”. Після цього некерований “ЗАЗ” відкинуло на попутню смугу, де він зіткнувся з автомобілем “ВАЗ-2101”.

Водій і пасажир автомобіля “ЗАЗ” від отриманих травм загинули на місці події. Ще один пасажир автомобіля “ЗАЗ”, водій і четверо пасажирів автомобіля “Mitsubishi” отримали тілесні ушкодження.