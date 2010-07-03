У Києві відкрився Міжнародний молодіжний форум

Сьогодні в Києві відкрився Міжнародний молодіжний форум «Розробка й апробація інноваційних методик залучення активної молоді країн СНД до соціального служіння».

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН, у форумі беруть участь 120 молодих людей із 8 країн Співдружності: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Росії, Таджикистану та України.

"Молоді люди зберуться, щоб спільно розробити інноваційні методики залучення молоді країн СНД до соціально корисної діяльності в своїх державах за допомогою мережі скаутських організацій", - підкреслив О.КАЛУГІН.

Організатори форуму впевнені, що його програма дозволить об`єднати представників скаутських організацій країн СНД і створити дієві програми, які стимулюватимуть інтерес молоді до соціально-корисної діяльності.

Під час відкриття, яке відбулося о 10.00 у кінотеатрі ім. Чапаєва, пройшла презентація соціального проекту «Діти війни - дітям сьогодення», присвяченого 65-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Учасники форуму разом із акторами Володимиром ТАЛАШКОМ і Ольгою МАТЕШКО переглянули фільм «У бій йдуть одні старики». Зустріч завершилася покладанням квітів до пам`ятника Леоніду Бикову.

Сьогодні ж учасники форуму поклали квіти до Могили Невідомого солдата й до пам`ятника Івану Кожедубу.

Цього ж дня учасники форуму відправилися в наметовий табір «Витоки» (Корсунь-Шевченківський район Черкаської області), де й працюватимуть над розробкою інноваційних технологій залучення молоді до соціально корисної діяльності. Для учасників форуму буде проведено безліч семінарів, майстер-класів, творчих лабораторій та інших робочих заходів Форуму.

Завершиться форум 7 липня підсумковим круглим столом, в якому візьмуть участь представники державних структур, наукової та творчої інтелігенції, громадські діячі та представники дипломатичних місій країн СНД, акредитованих в Україні. На круглому столі буде підбито підсумки форуму, учасники зможуть представити на суд громадськості розроблені ними програми й стратегії інноваційних дій із залучення молоді до соціально-корисної діяльності та соціального служіння.

Захід організовано громадською дитячою та юнацькою організацією «Відрада» за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД.