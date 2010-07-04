Майк Тайсон: я боюся Аллаха

Легендарний американський боксер-професіонал, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії Майк Тайсон приїхав до столиці Казахстану з дружиною, маленькою донькою і нянею дитини на запрошення організаторів міжнародного фестивалю екшн-фільмів ASTANA, на якому був показаний і фільм «Тайсон», що розповідає про непросте життя спортсмена, повідомляє сайт Ісламньюз.ру. У дні фестивалю боксер відзначив свій 44-й день народження: у місцевій мечеті йому подарували старовинний меч і національний казахський одяг.

«Ми вже його привітали, зробили йому подарунки - шапку, шапан, і він поїхав свій торт відвозити дітям у дитбудинок», - сказав режисер Тімур Бекмамбетов.

Боксер, слова якого наводить казахстанський випуск газети «Известия», зізнався, що сповідує Іслам, і релігія має важливе місце в його житті: «Я боюся Аллаха. Я знаю, що зробив у житті дуже багато поганого, і думаю, що за це потраплю в пекло. Я щодня намагаюся замолити свої гріхи», - сказав він на прес-конференції в Казахстані.

«Чому я прийшов саме до Ісламу, важко сказати. Але для мене Іслам - це не побіжно кинута репліка «Салам алейкум», не похід до мечеті раз на рік при повній відсутності добрих справ. Я - справжній мусульманин і маю дотримуватися всіх правил Корану. Це для мене найважливіше», - сказав Тайсон.

Відповідаючи на запитання, чи пишається він своїми спортивними досягненнями, Тайсон сказав, що сьогодні вважає своїм головним досягненням добродійність і допомогу хворим дітям.

«Оце - так, це те, чого я добився в житті насправді. А все, що було раніше, - ну було і було. Воно вже не має ніякого значення», - зазначив боксер.