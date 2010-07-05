На Київщині водій в’їхав в автобусну зупинку: шестеро поранених
09:08, 05 липня 2010Разное
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За добу - 99 ДТП
У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та скоїв наїзд на автобусну зупинку, внаслідок чого було травмовано шестеро осіб (водій, пасажири та 1 особу, що очікувала транспорт на зупинці).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.
Всього за добу на території країни зареєстровано 99 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 10 осіб та 145 – травмовано.
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