До київського зоопарку повернулася Берзіна

Світлана БЕРЗІНА повернулася на посаду директора Київського зоопарку. Про це вона заявила у коментарі "ЛІГАБізнесІнформ".

"Я знову обіймаю свою посаду після того, як завершилася місячна перевірка з приводу загибелі тварин у зоопарку", - заявила вона.

С.БЕРЗІНА при цьому відзначила, що офіційно перебуває на своєму робочому місці з 2 липня.

Нагадаємо, останні кілька місяців ознаменувалися низкою смертей у Київському зоопарку. 26 квітня помер азіатський слон Бой. Директор зоопарку стверджує, що тварину отруїли. За її словами, причиною смерті слона могла стати токсична отрута, яка спричиняє порушення згортання крові. На початку травня у столичному зоопарку заявили, що невідомі намагалися отруїти яків.

Крім того, 25 травня у звіринці помер верблюд. Причиною смерті тварини, за словами С.БЕРЗІНОЇ, стало отруєння.

30 травня у зоопарку помер бізон. Фахівці зоосаду вважають, що смерть тварини не випадкова.

Водночас керівник прес-служби ГУ МВС України в Києві Володимир ПОЛІЩУК заявляв, що слон і верблюд у Київському зоопарку померли не від отруєння. Проте висновки експертної комісії з розслідування причин смерті слона Бою говорять, що, згідно з протоколом комісії, причиною смерті тварини став токсичний шок, спричинений отруєнням.

31 травня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відсторонив директора зоопарку С.БЕРЗІНУ від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування.