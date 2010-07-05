Тіло великого шахіста дістали з могили

В Ісландії було ексгумоване тіло 11-го чемпіона світу з шахів Роберта Фішера, повідомляє Associated Press. На цьому наполягла 31-річна філіппінка Мерілін Янг (Marilyn Young), яка стверджує, що Фішер батько її 9-річної доньки.

Ексгумація була проведена у присутності лікаря, священика і шерифа. Після того, як були взяті зразки ДНК, тіло знов поховали. Аналізи ДНК повинні показати, чи справді 9-річна дівчинка є донькою шахіста.

Мерілін Янг бореться за спадок Фішера, на який також претендують вдова шахіста Мієко Ватаї (Miyoko Watai) і два його племінника. Крім того, влада США вважає, що шахіст недоплатив податки до державної скарбниці, і сподіваються, що частина спадку піде в рахунок боргу.