Бабуїни впізнають звук дверцят машини, коли їх відчиняють з брелока

06:41, 24 липня 2010
Разное
1689 0

Сидять поруч і чекають

Бабуїни Кейптауна навчилися розпізнавати звуковий сигнал, що передує розблокуванню з брелока центрального замка автомобіля, пише Газета.ру з посиланням на Telegraph.

Міські бабуїни сидять поруч з автомобілем, і почувши «свист», що відкриває машину, застрибують до салону і крадуть звідти печиво, воду й інші дрібниці, які можуть прийняти за їжу. Відтак фахівці з мавп не радять автоаматорам користуватися брелоком, що використовує аудіосигнал для включення центрального замка.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter