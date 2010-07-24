Бабуїни впізнають звук дверцят машини, коли їх відчиняють з брелока
06:41, 24 липня 2010Разное
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Сидять поруч і чекають
Бабуїни Кейптауна навчилися розпізнавати звуковий сигнал, що передує розблокуванню з брелока центрального замка автомобіля, пише Газета.ру з посиланням на Telegraph.
Міські бабуїни сидять поруч з автомобілем, і почувши «свист», що відкриває машину, застрибують до салону і крадуть звідти печиво, воду й інші дрібниці, які можуть прийняти за їжу. Відтак фахівці з мавп не радять автоаматорам користуватися брелоком, що використовує аудіосигнал для включення центрального замка.
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