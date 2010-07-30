Фальшиві фунти так добре зроблені, що ходять як справжні

На кожні 36 монет вартістю в один фунт стерлінгів у Великій Британії припадає одна фальшива. Це найвищий рівень підробок відтоді як такі монети з’явилися в країні, тобто з 1983 року, пише Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph. Торік підробною виявлялася тільки одна з 40 монет, а в 2002-му - одна із ста.

Експерти, опитані виданням, не виключили, що Королівському Монетному двору доведеться перевипустити всі монети вартістю в 1 фунт. Інакше, вважають вони, споживачі можуть зовсім втратити упевненість в найпопулярнішій монеті в країні.

Аналогічних заходів довелося вжити в 2004 році в ПАР, де таксисти й продавці відмовлялися брати монети вартістю в 5 рандів. Тоді фальшивими вважалися близько 2 відсотків їх загальної кількості, а у Великобританії більше 2,8 відсотка всіх однофунтових монет підробні.

Ситуацію, втім, рятує те, що підробки настільки складно відрізнити від справжніх грошей, що звичайні покупці використовують їх нарівні із звичайними монетами.

2007 року, за даними Королівського Монетного двору, кількість фальшивих монет в один фунт досягла у Великій Британії 30 мільйонів штук.