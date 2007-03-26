Помер Михайло Ульянов

У Москві помер відомий актор театру і кіно, художній керівник театру ім. Вахтангова Михайло Ульянов, передає телеканал "Вести-24".

Народний артист СРСР М.Ульянов народився 20 листопада 1927 р. в селі Бергамак Муромцевського району Омської обл. У сибірському містечку Тара, куди під час війни був евакуйований львівський Театр ім. Заньковецької, режисер Євген Просвєтов і порадив Михайлові вступити до омської театральної студії.

М.Ульянов знімався в таких фільмах, як "Будинок, в якому я живу", "Добровольці", "Голова", "Брати Карамазови", "Біг", кіноепопеї "Звільнення" і ще багатьох, де виконав роль маршала Жукова, "Остання втеча", "Без свідків", "Твір до Дня перемоги", "Ворошилівський стрілець", "Антикілер".

Серед театральних ролей Ульянова суперечливі потужні масштабні характери: шекспірівські Антоній і Річард, Ленін, Цезар, Степан Разін.

Він був режисером, театральним і громадським діячем. Нагороджений вищими преміями та нагородами колишнього СРСР та Російської Федерації.