Поліція назвала причину смерті Анни Ніколь Сміт

Причиною смерті американської фотомоделі Анни Ніколь Сміт було передозування сильнодіючих лікарських препаратів, повідомили у понеділок представники поліції, передає AFP.

Такого висновку, за їх словами, прийшли експерти, які проводили розтин тіла 39-річної колишньої зірки журналу Playboy. Фотомодель, за даними експертів, прийняла велику дозу антидепресантів, метадону, антибіотиків та інших ліків, що відпускаються за рецептом, що й стало причиною її смерті.

Представники поліції уточнили, що експертиза не змогла точно встановити, чи покінчила Сміт з собою, чи прийняла дуже велику дозу ліків помилково. Проте, повідомили представники поліції, які ведуть розслідування обставин загибелі фотомоделі, наявні докази поки свідчать на користь того, що Сміт випадково прийняла дуже велику дозу ліків.

Нагадаємо, що Анну Ніколь Сміт знайшли 8 лютого 2007 року непритомною в номері готелю в штаті Флоріда. Повідомлялося, що Сміт, яка народила доньку восени 2006 року, за декілька днів до смерті зробила пластичну операцію і була вимушена приймати сильнодіючі ліки, щоб позбавитися сильного болю. Крім того, як показала попередня експертиза, у Сміт була пневмонія, для лікування якої їй також доводилося приймати ліки.

Лента.ру