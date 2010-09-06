Майор ДАІ врятував 11-річного хлопчика, який мало не повісився на качелях

У Боярці на Київщині майор ДАІ врятував дитину, яка заплуталась на гойдалці.

Як повідомили УНІАН у Державному департаменті ДАІ МВС України, вчора ввечері майор ДАІ Олександр СІНЬКО, перебуваючи з дружиною та чотирма дітьми в парку відпочинку, почув дитячий заклик про допомогу. Кинувшись туди, офіцер побачив, що хлопчик, катаючись на дитячій гойдалці, зробленій з мотузків, заплутався в ній і почав задихатися.

Як зазначили в ДАІ, О.СІНЬКО звільнив дитину, яка на момент його прибуття вже почала задихатися і майже не подавати ознак життя. При цьому працівник міліції викликав “швидку”, яка прибула до місце і забрала хлопчика до лікарні. Завдяки швидким діям О.СІНЬКА, життя хлопчику вдалося врятувати, наразі його здоров’ю нічого не загрожує, його виписано з лікарні. Як з’ясувалося пізніше, врятований міліціонером 11-річний хлопчик є однокласником його доньки.