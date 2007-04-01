У Чорному морі підірвали 100-кілограмову авіабомбу

Фахівці Спеціального морського загону Оперативно-рятувальної служби МНС у Криму знищили вчора фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, операція проводилася в Євпаторійському районі Криму, на озері Донузлав на безпечній відстані від берега.

У МНС нагадали, що бомба була виявлена водолазами МНС 27 березня в портопункті “Донузлав”.