У Чорному морі підірвали 100-кілограмову авіабомбу
14:46, 01 квітня 2007Разное
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Операцію провело МНС
Фахівці Спеціального морського загону Оперативно-рятувальної служби МНС у Криму знищили вчора фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, операція проводилася в Євпаторійському районі Криму, на озері Донузлав на безпечній відстані від берега.
У МНС нагадали, що бомба була виявлена водолазами МНС 27 березня в портопункті “Донузлав”.
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