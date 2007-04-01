Європа, як змогла, пережила День сміху

У день сміху британська газета "Санді Телеграф" вирішила розіграти своїх читачів, оприлюднивши матеріал про те, що уряд Великобританії планує провести церемонію відкриття і закриття Олімпіади-2012 в Парижі: щоб скоротити витрати, зміцнити відносини, та й взагалі у французів «чудові фейєрверки». Від Букингемського палацу, мовляв, офіційних коментарів з цього приводу ще не надходило, але якщо Сегулена Руаяль, чиє прізвище перекладається як "королівська", стане президентом Франції, то "на Олімпійських іграх буде забагато королев".

Жартувати на 1 квітня у Великобританії дуже популярно, як на побутовому рівні, так і на сторінках газет, в теле- і радіопрограмах. Кожен п`ятий британець цього дня стає жертвою розіграшу з боку друзів.

Натомість в Японії жартувати на 1 квітня не заведено, хоча останні 27 років місцеві газети заздалегідь попереджають земляків, щоб трималися насторожі з іноземцями. У 1980 р. багато хто купився на пропозицію купити стрілки Біг Бена, який перейшов на електронний циферблат.

Голландські ЗМІ змагаються в дотепності. Радіо “Нідерланд”, що веде мовлення на інші країни, повідало, що в Європейському союзі розробляється єдиний стандартний розмір презервативів, який підходитиме всім.

Жителів Дутінхем, у свою чергу, запросили взяти участь у марафоні для нудистів.

Радіо Утрехта потішило мешканців свого стародавнього міста тим, що в його каналах, буцімто, спійманий японський декоративний короп.

Столиця відповіла повідомленням про новий метод боротьби з надмірним шумом: під мостами знаменитих амстердамських каналів встановлена спеціальна система, що вимірює децибели пропливаючих човнів. Якщо шум надмірний, спеціальні установки поливають винних водою, щоб поліція могла їх впізнати і оштрафувати.

За матеріалами РІА "Новости"