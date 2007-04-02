Вибух у ялтинському кафе: постраждали 14 людей
08:51, 02 квітня 2007Разное
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Повідомлення МНС
1 квітня в м. Ялта в кафе "Динамо" на території овочевого ринку внаслідок порушення правил експлуатації газового балона стався вибух газу з послідуючим горінням.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті чого постраждало 14 осіб, яких з травмами та опіками різних ступенів важкості госпіталізовано.
Вибухом та вогнем пошкоджено кафе "Динамо", магазин парфумерії "Наталі", приміщення овочевого складу та складу кондитерських виробів, що примикали до кафе.
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