Вибух у ялтинському кафе: постраждали 14 людей

1 квітня в м. Ялта в кафе "Динамо" на території овочевого ринку внаслідок порушення правил експлуатації газового балона стався вибух газу з послідуючим горінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті чого постраждало 14 осіб, яких з травмами та опіками різних ступенів важкості госпіталізовано.

Вибухом та вогнем пошкоджено кафе "Динамо", магазин парфумерії "Наталі", приміщення овочевого складу та складу кондитерських виробів, що примикали до кафе.