Сім віруючих розіпнули себе на хрестах на Страсну п`ятницю

На Страсну п`ятницю сім філіппінських віруючих на знак спокутування гріхів розіпнули себе на хрестах, передає агентство Associated Press.

Жителі села Сан Педро Кутуд (San Pedro Cutud), яке розташоване за 70 кілометрів на північ від столиці Філіппін, вже не перший рік проводять цей ритуал у Страсну п`ятницю.

Сім філіппінців півтора кілометри несли на собі на вершину пагорба дерев`яні хрести, на яких вони потім були розіпнуті, зображаючи останні години життя Ісуса Христа. Ноги і руки віруючих прибили до хрестів 10-сантиметровими цвяхами, які були наперед продезинфіковані.

Один з тих, хто засудили до себе до розп`яття, Рубен Ен’яхе (Ruben Enaje), 46-річний виготівник рекламних щитів, бере участь в цьому ритуалі вже в 21-й раз.

Крім того, десятки напівроздягнених чоловіків на знак спокутування гріхів б`ють себе бамбуковими палицями.

За видовищем спостерігали більше ста іноземних туристів. За словами місцевих поліцейських, багато хто з них розташувався біля підніжжя горба, на якому стоять хрести з розіпнутими віруючими.

Католицька громада Філіппін виступає проти цього ритуалу, який став одним з найпопулярніших видовищ у Сан Педро Кутуд.