Бельгійки проти ”Дружини напрокат”, а Ви? (фото)

Бельгійські жіночі профспілки були обурені новою рекламною кампанією інтернет-сайту Rent-a-wife ("Дружина напрокат"), що пропонує "дружин" з доставкою додому, повідомляє Sky News.

35-секундний відеоролик показує чоловіка, що пакує одну з "дружин" у ящик щоб підготувати до відправки, тоді як йому в нерозпечатаному ящику доставляють нову "дружину". Вебсайт Rent-a-wife пропонує узяти в оренду одночасно до восьми з 9 тисяч 584 дівчат для виконання хатніх робіт, а також містить відгуки неіснуючих "задоволених клієнтів".

Один із засновників компанії DVDPost, що випустила цей ролик, Бернар Вілмет (Bernard Wilmet) заявив, що реклама замислювалася "несерйозною" і "розрахованою на максимальний ефект", проте визнав, що ролик вийшов на межі несмаку.

Лента.ру