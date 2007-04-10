Бельгійки проти ”Дружини напрокат”, а Ви? (фото)
17:41, 10 квітня 2007Разное
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|Фото з сайту Rent-a-wife
35-секундний відеоролик показує чоловіка, що пакує одну з "дружин" у ящик щоб підготувати до відправки, тоді як йому в нерозпечатаному ящику доставляють нову "дружину". Вебсайт Rent-a-wife пропонує узяти в оренду одночасно до восьми з 9 тисяч 584 дівчат для виконання хатніх робіт, а також містить відгуки неіснуючих "задоволених клієнтів".
Один із засновників компанії DVDPost, що випустила цей ролик, Бернар Вілмет (Bernard Wilmet) заявив, що реклама замислювалася "несерйозною" і "розрахованою на максимальний ефект", проте визнав, що ролик вийшов на межі несмаку.
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