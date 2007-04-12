Відкриття весняного балу «Нектар любові»

14 квітня о 21.00 в Будинку культури «Росток» (вул. Гарматна, 26/2) Академія мистецтв Inner Design представляє весняний бал «Нектар любові». Весняний бал «Нектар любові» аналог знаменитого віденського балу. У програмі театральне дійство за участю професійних танцюристів. Актори Академії не дадуть Вам нудьгувати в хвилини відпочинку між танцями. На вході Вас чекатимуть лакеї. Вечірній туалет обов`язковий (рукавички, віяло за бажанням). Запрошуємо всіх бажаючих. Тел. для довідок: 8 (096) 539 41 20

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