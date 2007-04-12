Міжнародна конференція «Обмін знаннями між узбережжям Чорного і Північного морів» відбудеться 27 квітня в Одесі.

На форумі буде розглянуто питання археології, антропології, міського планування, захисту навколишнього середовища і культури, повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні інформації.

За словами заступника керівника управління Олени ВАРИЧЕВОЇ, головувати на конференції буде колишній сенатор з питань науки, наукових досліджень і культури Берліна Адрієн ГЕЛЛЕР. У форумі також візьмуть участь британський журналіст і історик Ніл АШЕРСОН, відомий театральний режисер Еуженіо БАРБА, український фахівець з охорони довкілля Віктор КАРАМУШКА, представник Норвезького полярного інституту і Полярного центру захисту навколишнього середовища Ронні ААНЕС, архітектор і антрополог Моніка ЗАВАДСЬКА з Польщі, інші вчені і громадські діячі.

Конференція пройде в рамках широкої серії зустрічей європейських театральних і кінорежисерів, діячів мистецтва і культурних організацій, які збираються в Одесі для обговорення проекту «Моря». Він розрахований на три роки і забезпечує культурний зв`язок між Одесою і ще 11-а узбережними містами Північного і Чорного морів.

Проект здійснюється шведською культурною організацією «Інтеркульт», яка спонсорується «Програмою-2000» Європейського Союзу і Європейським культурним фондом.