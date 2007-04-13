Школярі витягли з палаючого дому жінку з чотирма дітьми

У селі Недайвода Криворізького району Дніпропетровської області одинадцятикласники місцевої школи Анатолій ЛЯПОТА, Юрій КОЗАЦЬКИЙ, Віктор БОВСУНОВСЬКИЙ та Дмитро НЕЛУПЕНКО врятували під час пожежі матір і чотирьох її малюків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Матір та четверо ї малюків – старшому з яких шість років, а найменшому сім місяців – опинилися в палаючому будинку, шлях до дверей був відрізаний вогнем. Саме у цей момент на подвір’ї сільської садиби з’явилися четверо школярів, які неподалік білили дерева. Хлопці заходилися носити воду з річки й гасити пожежу, а через вибиті вікна врятували постраждалу родину. Вогнеборці МНС, яким довелося їхати із Кривого Рогу, догасили пожежу, причиною якої стала електропроводка. Постраждалих було доставлено до лікарень Кривого Рогу. Одного з хлопчиків довелося перевезти до обласної дитячої клінічної лікарні, де в реанімації його підключили до апарату штучного дихання. Стан решти потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.