Водій, який насмерть збив трьох жінок, отримав ще 10 діб арешту

Сьогодні Бабушкінський районний суд Дніпропетровська подовжив до 10 діб термін тримання під вартою водія, який 20 жовтня вранці на джипі на смерть збив трьох жінок.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня о 6.40 у Дніпропетровську водій джипа допустив наїзд на пішоходів, які чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Водій з місця ДТП зник. Внаслідок ДТП загинули три жінки.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Водій вияввися сином прокурора одного з районів міста.