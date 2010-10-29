Сильна Україна: у психлікарні вчать голосувати за Партію регіонів

У психіатричній лікарні міста Жданівка Донецької області пацієнтів вчать, як механічним способом голосувати за Партію Регіонів, яка майже в усіх виборчих бюлетенях йде під першим номером.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Жданівської міської організації партії «Сильна Україна» Олексій УШАКОВ.

«У цій психіатричної лікарні багато хворих, не цілком адекватних. Їх вчать ставити галочку в макеті бюлетеня, безумовно, під номером один», - сказав О.УШАКОВ, зазначивши, що в цьому лікувальному закладі обласного підпорядкування працюють 426 осіб медперсоналу, і «всіх їх тримають в страху бути звільненими».

Лідер місцевої «Сильної України» пояснив, що влада в місті в особі мера і міськради зосереджена «повністю в руках Партії регіонів», головний лікар даної психіатричної лікарні є також депутатом вже двох скликань Донецької обласної ради від Партії регіонів. «Тому в нечисленному місті Жданівка (населення - 13 тис. жителів - УНІАН) кожен голос виборця має вагу», - сказав О.УШАКОВ.