На 32-річну жінку скоїли наїзд одразу три автівки

У Житомирській області водій автомобіля "DAF" з напівпричепом, громадянин Польщі, скоїв наїзд на 32-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

Після цього ще два легковики, що рухалися позаду, також скоїли наїзди на жінку, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 18-й годині на 160 км автодороги Київ - Чоп, поблизу села Василівка.

Пішохід загинула на місці ДТП.