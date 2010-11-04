На 32-річну жінку скоїли наїзд одразу три автівки
16:48, 04 листопада 2010Разное
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ДТП на трасі Київ - Чоп
У Житомирській області водій автомобіля "DAF" з напівпричепом, громадянин Польщі, скоїв наїзд на 32-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.
Після цього ще два легковики, що рухалися позаду, також скоїли наїзди на жінку, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 18-й годині на 160 км автодороги Київ - Чоп, поблизу села Василівка.
Пішохід загинула на місці ДТП.
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