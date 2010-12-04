Азаров: Тігіпко і справді нарвався

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вичитав віце-прем`єр-міністру Сергію ТІГІПКУ за заяву, зроблену в ефірі одного з телеканалів про те, що при здійсненні економічних реформ необхідно слухати думки експертів, а не підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Нагадаємо, що, зробивши згадану заяву, С.ТІГІПКО сказав, що він розуміє, що «нарвався».

«Він і нарвався. У понеділок (29 листопада) на оперативній нараді в уряді я йому сказав: ти не забувай, що ти - член уряду, і коли ти говориш, можуть подумати, що весь уряд так вважає», - сказав М.АЗАРОВ.