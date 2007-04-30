Названі переможці Танців із зірками-2

Переможець телепроекту «Танці із зірками - 2», був названий вчора пізно ввечері - після гала-концерту на «1+1». Ним стала пара Лілія Подкопаєва - Сергій Костецький.

Фінал мало не зіпсував ідилії конкурсу. Адже Подкопаєва з першої програми залишалася повноправним фаворитом. До танців вона підійшла з олімпійським завзяттям. Важко сперечатися, що за технічними параметрах вона давно відбулася як танцівниця. Найяскравіша танцювальна історія олімпійської чемпіонки - "Королева ночі", де вона, уподібнившись героїні Сальми Хайєк у фільмі "Від смеркання до світанку", граціозно станцевала фатальну вампіршу з удавом на руках.

Але в двох останніх програмах Подкопаєву підвело відчуття смаку. Номер під вуличну пісню та історія Попелюшки, яку пара станцювала під Сердючку, не були схвалені журі. Натомість Лілії вдався танцювальний номер "Матриця", де вона вдало застосувала свої гімнастичні трюки. Професійні оцінки фіналістів в результаті йшли нога в ногу - 115 на 113 на користь Подкопаєвої.

Лідер ВВ з початку і до кінця проекту був повною її протилежністю. Технічна сторона його вочевидь не цікавила. Було видно, що Скрипці важливий не результат, а сам процес, в який повинне бути включене новаторське режисерське рішення. Він не соромився постійно повторювати, що танцює в ім`я культурної революції.

Одна з найбільш уїдливих членів журі, Олена Коляденко дуже вдало відзначила у фіналі - те, що є у Скрипки, немає у Подкопаєвої, і навпаки. Це правда. Подкопаєва - техніка танцю. Скрипка - його душа і харизма. Вона працювала як на змаганнях, орієнтуючись на високий бал. Він - на самовираження і гру жанру. Недарма в журі жартували, що після Скрипки можуть бути відкриті деякі нові танцювальні елементи.

Відомий музикант підійшов до танців з особливим креативом. Хоч би що танцювалося - танго, ча-ча-ча чи вальс, в нього вносився саме характер і новація від Скрипки. Причому, в своєму характерному ключі в кожному танці він прагнув гнути свою патріотичну лінію - то міняв вишиванки, то включав в музичну лінію обробку національного гімну, обтанцовював і різні народні звичаї. Навіть російськомовна партнерка Скрипки Лизавета Дружініна вже з другої програми перейшла на українську. А за годину до фіналу лідер ВВ обіцявся вийти на Європейський майдан до мітинговців на підтримку помаранчевой опозиції. До речі, у фіналі Скрипка був вдалий - станцював свій номер "Че Гевара" і танго-сватання у вишиванці. Щоправда, цього разу минулося без "гарбуза". Третім номером ВВ-шника став "космічний", де відлітає в ракеті.

Тож фінал Скрипки-Подкопаєвої багатьма читався як політичне або мовне протистояння. Про це в останньому слові згадала Лілія Подкопаєва, припустившись казуса. Звертаючись до Олега Скрипки, чемпіонка заявила: це неправда, що Східна Україна перемогла Західну, звідки він родом. Це прозвучало досить смішно - адже багато хто знає, що музикант народився в Таджикистані (у сім`ї українських переселенців), і вивчив національну мову в зрілому віці.

Тому Скрипка, розреготавшись, відповів: «Я родом не з Західної України, а з України».

На гала-концерті виступили всі вісім пар і гості шоу. Серед останніх і представник України на "Євробаченні" Вєрка Сердючка.

Нагадаємо, в шоу «Танці із зірками - 2» брали участь вісім зірок: Олександр Пономарьов, Снєжана Єгорова, Максим Неліпа, Світлана Лобода, Женя Кошовий, Ірина Білик, і власне фіналісти - Олег Скрипка і Лілія Подкопаєва.

Газета по-киевски