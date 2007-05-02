У Туреччині загинув український турист
10:25, 02 травня 2007Разное
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Людина впала у воду з дельтаплана
У Турецькій Республіці вчора під час учбово-тренувального польоту в результаті падіння у воду з дельтаплана загинув громадянин України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Туреччині погоджує з родичами загиблого питання щодо репатріації тіла.
Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Туреччині та в Департаменті консульської служби МЗС України.
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