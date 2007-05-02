У Туреччині загинув український турист

У Турецькій Республіці вчора під час учбово-тренувального польоту в результаті падіння у воду з дельтаплана загинув громадянин України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Туреччині погоджує з родичами загиблого питання щодо репатріації тіла.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Туреччині та в Департаменті консульської служби МЗС України.