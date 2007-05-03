На Дніпропетровщині Chrysler зіткнувся з деревом: загинули двоє людей
10:32, 03 травня 2007Разное
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Повідомлення МНС
У Дніпропетровській області при зіткненні легковика з деревом загинули двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ДТП сталося 2 травня о 22.55 поблизу села Перше Травня. Водій легкового автомобіля „Chrysler 300C” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом, при цьому авто загорілося.
Загинули водій і пасажир, ще одна людина з травмами у важкому стані госпіталізована до лікарні у місті Кривий Ріг.
***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 154 ДТП, в яких загинули 16 осіб і 222 травмовані.
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