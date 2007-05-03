На Дніпропетровщині Chrysler зіткнувся з деревом: загинули двоє людей

У Дніпропетровській області при зіткненні легковика з деревом загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ДТП сталося 2 травня о 22.55 поблизу села Перше Травня. Водій легкового автомобіля „Chrysler 300C” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом, при цьому авто загорілося.

Загинули водій і пасажир, ще одна людина з травмами у важкому стані госпіталізована до лікарні у місті Кривий Ріг.

***Всього за минулу добу на території України зареєстровано 154 ДТП, в яких загинули 16 осіб і 222 травмовані.