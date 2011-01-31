Ціни в херсонських маршрутках доведеться змінити

Антимонопольний комітет України припинив антиконкурентні дії міської ради Херсона на ринку пасажирських перевезень.

Як повідомили УНІАН в Херсонському обласному територіальному відділенні АМКУ, виконком Херсонської міськради своїм рішенням від 4 вересня 2009 року «Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу в пасажирському автомобільному транспорті загального призначення в Херсоні» погодив економічно необгрунтований тариф на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального призначення в режимі маршрутного таксі.

«Херсонське обласне територіальне відділення Комітету визнало такі дії органу місцевого самоврядування неправомірними і антиконкурентними, що призвело до створення умов для здійснення порушення законодавства про захист економічної конкуренції», - наголошується в повідомленні.

Херсонське облтервідділення АМКУ зобов`язало виконком Херсонської міськради скасувати це рішення і встановити економічно обгрунтовані тарифи на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального призначення, який працює в звичайному режимі руху в Херсоні.