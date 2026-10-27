В Норвегії та Фінляндії пояснили, чому вирішили провести телефонну розмову з Путіним

Стубб та Стере запевнили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати Україні свою багаторічну підтримку.

У вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб та премʼєр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стере провели телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, повідомляється на офіційному сайті президента Фінляндії.

Примітно, що Стубб та Стере були ініціаторами цієї телефонної розмови з очільником Кремля. Вони вирішили обговорити з Путіним дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру та стабільності в Європі.

"Фінляндія та Норвегія межують з Росією. Вони є рішучими прихильниками України. Мета телефонної розмови полягала в тому, щоб безпосередньо донести до президента Путіна повідомлення щодо майбутніх переговорів, спрямованих на припинення війни", - йдеться в заяві.

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Додається, що розмова була пов'язана з майбутніми зустрічами, які відбудуться в Абу-Дабі.

Представництво президента Фінляндії наголосило, що Стубб і Стере брали участь у телефонній розмові як лідери своїх країн і не виступали від імені Європи в цілому.

"Норвегія та Фінляндія завжди виступали за мир і безпеку в нашому регіоні. Обидві країни мають спільний інтерес у стабільності в регіоні Балтійського моря та на Далекій Півночі. Це було підкреслено під час розмови", - вказується в повідомленні.

Стубб та Стере запевнили, що Фінляндія та Норвегія продовжуватимуть надавати Україні свою багаторічну підтримку. Політики наголосили, що війна в Україні має завершитися, а переговори - поновитися.

"Обговорення було відвертим і змістовним. Ми є сусідніми країнами Росії. Результат цієї війни матиме прямий вплив на нашу безпеку та безпеку Європи в цілому. Для припинення війни необхідні прямі переговори", - зауважив Стубб.

Також Стубб запевнив, що телефонна розмова з Путіним готувалася спільно з Україною та США.

Водночас, прем'єр-міністр Норвегії вказав, що телефонна розмова з президентом РФ не свідчить про розкол Європи, а проводилася задля "захисту європейських інтересів".

"Протягом чотирьох років ЄС досі не мав ані єдиного послання, ані єдиного підходу. Ми не виступали від імені когось, окрім самих себе. Норвегія межує з Росією, у нас велика морська зона, і ми маємо підтримувати здорові та добрі сусідські відносини, які забезпечать нам безпеку. У Фінляндії кордон протяжністю 1300 кілометрів, тому підтримання політичних контактів у цьому напрямку не означає розкол. Це захист наших інтересів", - запевнив Стере.

Телефонна розмова Стубба та Стере з Путіним: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Reuters, посилаючись на джерело, наближене до Кремля, розповіло, що Путін під час телефонної розмови зі Стуббом та Стере заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від захоплення всього Донбасу. У відповідь на це президент Фінляндії та прем'єр Норвегії наголосили, що завершення війни має передбачати справедливий мир. Президент України Володимир Зеленський поділився, що лідери Фінляндії та Норвегії чітко заявили російському керівництву, що потрібні реальні кроки щодо деескалації у сфері енергетики та інфраструктури України.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що "дуже скептична" через "незалежну ініціативу Норвегії і Фінляндії", бо ця телефонна розмова з очільником Кремля не узгоджувалася з іншими лідерами Європи. Фредеріксен вважає, що Європа має зберігати єдність, а не виступати поодинці. Вона не знає, чого, на думку лідерів Норвегії і Фінляндії, можна досягти таким дзвінком з Путіним. Прем’єр-міністр Данії додала, що не бачить ознак, що Росія прагне миру з Європою.

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