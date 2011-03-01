У Ялті зіткнулися «Фольксваген Жук», «Мерседес» і МАЗ
09:59, 01 березня 2011Разное
1944 0
4 потерпілих - у лікарні
У Ялті четверо людей дістали травми внаслідок зіткнення легкового автомобіля, мікроавтобуса і вантажівки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, «Фольксваген Жук», «Мерседес-бенц Віто» і «МАЗ 5516» зіткнулися вчора на 7-му кілометрі траси Ялта-Севастополь.
Постраждали жінка-водій і дівчина-пасажирка «Фольксвагена», а також водій і пасажир «Мерседеса» - чоловіки.
«З численними травмами вони були доставлені «швидкою допомогою» в лікарню», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter