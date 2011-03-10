У Сімферополі перекинувся автобус: 14 травмованих

Сьогодні вранці в Сімферополі через утворення кірки льоду на дорозі перекинувся автобус, постраждали 14 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління ДАІ.

«Пішов крижаний дощ, на дорозі утворилася кірка льоду. Водій не впорався з керуванням - автобус розвернуло, викинуло за межі проїжджої частини і він перевернувся на правий бік», - зазначається у прес-релізі.

У момент аварії в салоні перебували 22 пасажири, з них 14 звернулися по допомогу до лікарні. Тяжко травмованих серед них немає, повідомили в ДАІ.