У Сімферополі перекинувся автобус: 14 травмованих
10:49, 10 березня 2011Разное
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Через лід на дорозі
Сьогодні вранці в Сімферополі через утворення кірки льоду на дорозі перекинувся автобус, постраждали 14 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління ДАІ.
«Пішов крижаний дощ, на дорозі утворилася кірка льоду. Водій не впорався з керуванням - автобус розвернуло, викинуло за межі проїжджої частини і він перевернувся на правий бік», - зазначається у прес-релізі.
У момент аварії в салоні перебували 22 пасажири, з них 14 звернулися по допомогу до лікарні. Тяжко травмованих серед них немає, повідомили в ДАІ.
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