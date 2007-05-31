У Чернігові під час занять обвалилася стіна музичної школи

У Чернігові по вулиці Мстиславській, 11, обвалилася стіна музичної школи №2.

Як повідомили УНІАН в оперативній службі міської ради „050”, стіна обвалилася вдень 30 травня, коли в приміщенні школи йшли заняття. На щастя, ніхто з учителів і учнів не постраждав.

На місці надзвичайної події працювала міліція, пожежники та представники МНС.

Експерти серед основних версій обвалу розглядають недотримання необхідних норм будівництва при зведенні двоповерхової добудови до приміщення школи. Там мали розміщуватися зал і офісні приміщення.

Сума завданих збитків встановлюється.