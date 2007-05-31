Офіційна заборона коханок буде оформлена як захист прав жінок

Законодавці південно-китайської провінції Гуандун планують офіційно заборонити утримання коханок, повідомляє газета "Синьцзін бао".

Передбачається, що заборона буде оформлена поправками до державного закону про захист прав жінок у провінції.

"Внесення цих поправок покликане підтримати і зміцнити стабільність шлюбу", - цитує газета місцевого депутата Чен Цзінчу (Cheng Jingchu).

Згідно із запропонованими змінами, планується запровадити заборону на коханок - як на спільне проживання, так і на позашлюбні зв’язки, оскільки така практика, на думку ініціаторів документа, "завдає збитку сім`ям однієї або обох сторін".

Практика утримання коханок (наложниць), традиційна для старого Китаю, в останні роки активно відроджується. Влада реагує на це явище різко негативно, прагнучи ідеологічними й адміністративними способами запобігти цій тенденції.

У сучасному Китаї наявність коханки може стати приводом для звільнення чиновника з держслужби. Зокрема, віце-мер Пекіна Лю Чжіхуа в 2006 році був знятий з посади за отримання хабарів і сприяння своїй коханці в "отриманні прибутку".

Скривджені коханки також є загрозою для чиновників. Торік колишній заступник командуючого ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Ван Шоує (Wang Shouye) позбувся посади за "моральне розкладання", перевищення службових повноважень і хабара.

Про незаконну діяльність Вана владі повідомила неназвана молода жінка, яка визнала, що "тривалий час" перебувла з Ван Шоує "в близьких відносинах".

РІА "Новости"