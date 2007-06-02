ДТП у Донецькій області: 9 лідей постраждали, 2 загинули

Поблизу с. Красний партизан Донецької області на 472 км автошляху Знам`янка - Луганськ - Ізваріне водій легкового автомобіля "Volkswagen-Bora" не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажно-пасажирським автомобілем "ГАЗель".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 осіб, яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до районної та міської лікарень (із них 2 особи від отриманих травм померли у лікарні, 2 особи направлено на амбулаторне лікування).

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Донецькій області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 150 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 19 осіб та 177 - травмовано.