На Майдані скрутили руки маніфестанткам з Femen (фото)

У Києві міліція затримала чотирьох учасниць жіночого руху „Femen”.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Як зазначається у повідомлені, 19 квітня 2011 року на Майдані Незалежності учасники жіночого руху „Femen” провели публічний захід. Заявки на проведення цієї акції до органів влади не надходило, тож дії організаторів та учасників йдуть урозріз з чинним законодавством.

"Під час акції дехто з присутніх поводили себе з явною неповагою до громадського порядку. Згідно з чинним законодавством такі дії кваліфікуються, як дрібне хуліганство. Виконати законну вимогу працівників міліції припинити незаконні дії, учасниці відмовилися та вчинили опір працівникам міліції. 4-х представниць вказаного руху було доставлено до територіального відділу міліції №4 Шевченківського РУ", - йдеться у повідомлені.

Стосовно них складено протоколи за ст.185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця). Справи про адміністративні правопорушення направлені до суду для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

При цьому у повідомлені зазначається, що інформація про те, що одна з затриманих активісток отримала перелом ключиці не відповідає дійсності. Згідно з рішенням суду 3-х учасниць оштрафовано на суму від 50 до 200 гривень. Ще одну піддано адміністративному арешту строком на 3 доби.

На сторінці Femen у ЖЖ подається свій фоторепортаж і зазначається, що під час відкриття Міжнародного форуму, присвяченого 25-річчю Чорнобильської трагедії, жіночий рух FEMEN провів акцію «Бардак у Саркофаг». Затримуючи Інну Шевченко, Олександру Шевченко, Надію Мопедову та Діану Сенич міліціонери застосували грубу фізичну силу. З районного відділку міліції активістка Інна Шевченко була госпіталізована з підозрою на перелом ключиці.

FEMEN виступає проти сучасного політичного Чорнобиля в Україні, який своїми наслідками набагато небезпечніший для українців, ніж ядерна катастрофа 25-річної давності, йдеться у заяві руху. Топлес-активістки вимагали від учасників форуму, серед яких є лідери європейських держав і міжнародних демократичних об’єднань, негайно в примусовому порядку перенести уражені корупцією інститути української влади в район Чорнобильського саркофагу.

FEMEN закликає не вступати у фізичний контакт (рукостискання, поцілунки ) з приймаючою стороною через злоякісність останніх.

Фото УНІАН