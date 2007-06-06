Співробітники МНС врятували верблюда, який провалився в колодязь

У Запорізькій області співробітники Міністерства з питань надзвичайних ситуацій врятували верблюда, який провалився в колодязь.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому територіальному управлінні МНС, інцидент стався напередодні на узбережжі Азовського моря.

"5 червня на пункт зв`язку пожежної частини м. Приморськ від директора дитячого оздоровчого табору "Алые паруса" надійшло повідомлення про те, що в розташований неподалік від табору каналізаційний колодязь провалився верблюд. Виїхавши на місце події, рятувальники дійсно виявили каналізаційний колодязь 2,5 м завглибшки, в якому перебував верблюд вагою близько 400 кг", - повідомили в МНС.

Щоб витягнути тварину на поверхню, рятувальникам довелося приганяти на місце події екскаватор місцевого управління житлово-комунального господарства.

"З його допомогою верхню частину каналізаційного колодязя підрили і зняли, що потім дозволило рятувальникам за допомогою ковша екскаватора підняти обв`язаного вірьовками верблюда з колодязя", - розповіли в МНС, зазначивши, що в результаті події тварина не постраждала.