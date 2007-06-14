Святий Ілля отримав земельну ділянку під Києвом

Релігійна громада Української православної церкви “Святого пророка Іллі” отримала земельну ділянку під будівництво церкви у Київському лісництві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.

Згідно з документом, під новий храм виділено земельну ділянку площею 0,29 га у кварталі №1 Київського лісництва комунального підприємства “Святошинське лісопаркове господарство”. Земля передана в оренду на 15 років.

Депутати також затвердили проект землеустрою відведеної території.