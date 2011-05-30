Чоловік впав з третього поверху в торгово-розважальному центрі

У Вінниці 38-річний чоловік впав з третього поверху всередині торгово-розважального центру "Магіцентр".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Нещасний випадок стався 29 травня близько 19-ї години. Під час падіння чоловік правою рукою зачепився за скляну огорожу, внаслідок чого йому відірвало руку в районі передпліччя.

Постраждалий відразу був госпіталізований в реанімаційне відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

За даним фактом проводиться розслідування.