Путіна в шортах прибрали з московського універмагу

Влада Москви демонтували плакати з фотографіями президента РФ Дмитра Медведєва і прем`єр-міністра Володимира Путіна в шортах з тенісними ракетками. Тих, хто в ніч на понеділок повісив постери на Центральному універмазі, знайти не вдалося, повідомила прес-секретар мера Москви.

"За даними департаменту ЗМІ і реклами міста Москви, власник і розповсюджувач реклами так і не були виявлені", - сказала вона.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков також запевнив, що не знає нічого про причини появи плаката: "Нам не відомо, хто стоїть за поширенням такої реклами. Це межує з хуліганством, оскільки ніхто ні з ким рекламу не погоджував, ніяких дозволів не давав, - цитує Бі-бі-сі. - Оскільки ця, вибачте на слові, реклама має яскраво виражений комерційний характер, тому ми звернулися в комітет з реклами з проханням вжити заходів і до кінця дня зняти цю рекламу".

Зі свого боку автор плакатів, учасник арт-группи "Монолог", називає своє творіння "стріт-артом". За його словами, він хотів показати двох найвідоміших в країні людей, жодним чином не пов`язаних з світом моди і шоу-бізнесу, "модними, розслабленими хлопцями, які стежать за трендами, ведуть активний спосіб життя", повідомляє РІА «Новости».