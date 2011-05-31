Корпорація "Богдан" почала продаж китайських автомобілів

В Україні почалися продажі автомобілів китайського бренду Lifan. Про це повідомила прес-служба корпорації "Богдан", ексклюзивного дістрібутора марки. Перша партія машин вже надійшла в ділерську мережу. Планом продажів на 2011 р. на внутрішньому ринку передбачена реалізація мінімум 750 автомобілів. "Надалі продаж зростатиме відповідно до ринкової кон`юнктури", - йдеться в повідомленні.

Керівник проекту Lifan Ігор Ткаченко відзначив, що на першому етапі в ділерській мережі з`являться три моделі авто Lifan: B клас - Lifan 320, C клас - Lifan 520 і С-high клас - Lifan 620. "Новинка модельного ряду Lifan, яка була презентована на Шанхайському автомобільному салоні 2011 - позашляховик Х60, з`явиться в автосалонах українських ділерів вже восени", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.