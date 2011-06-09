В Україні презентували французькі автомобілі швидкої допомоги

8 червня в центрі Львова, на площі перед Оперним театром, відбулася презентація сучасних автомобілів швидкої допомоги фірми «Рено», які найближчим часом вироблятимуть на ЛАЗі для потреб Львова у контексті проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у презентації взяв віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Машини, які ми сьогодні бачимо – з Франції, але я думаю, що в найближчі кілька місяців ЛАЗ освоїть більшість деталей. Я думаю, що для Львова – це дуже цікавий проект, тож бажаю і місту, і заводу, успіху та процвітання. У зв’язку з наближенням чемпіонату мене сьогодні наповнюють позитивні емоції, з кожним днем все більші, але найпозитивніші емоції будуть після 2-го липня, після фіналу. Планується до Євро-2012 виробити від 250 до 400 машин швидкої допомоги. Одна така машина буде коштувати від 70 до 80 тис. євро, у Франції така машина коштує 100 тис. євро. Наскільки мені відомо, далі Renault планує спробувати тут виробляти вантажні машини плюс мікроавтобуси», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

До кінця року кожне місто, що прийматиме Євро-2012, отримає по 25 таких автомобілів.

На презентації також був присутній президент ФФУ Георгій СУРКІС, директор турніру Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР, генеральний директор компанії «Renault Україна» Марк ЛЕ-ГРАСЬЄ, голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, голова спостережної ради ТОВ «Львівські автобусні заводи» Ігор ЧУРКІН.