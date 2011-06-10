В УНІАН розкажуть, як продуктивно навчати співробітників «своїми силами»

В середу, 15 червня, в УНІАН у рамках в рамках роботи Лабораторії "Зроби себе сам!" відбудеться майстер-клас Олени ЛАМАНОВОЇ «Як продуктивно навчати працівників «своїми силами» без залучення експертів з боку».

Як каже О.ЛАМАНОВА, «начання – світло, а ненавчання – пітьма, - про це знають всі. Але далеко не всі керівники можуть справитися з таким завданням як навчання працівників своєї компанії або підрозділу без залучення експертів з боку. А це можливо! І кожен керівник може цьому навчитися. Важливо тільки розібратися в тому, як, кого і для чого навчати. Приходьте до нас на майстер–клас - розберемося з цим разом».

Майстер-клас буде корисний керівникам підрозділів, які починають і майбутнім, керівникам з досвідом, а також власникам малого бізнесу і HR – фахівців компаній.

Під час майстер-класу обговорюватимуться питання:

1. Навчання – це подарунок чи покарання? Буває по-різному. Яке навчання порадує ваших підлеглих.

2. Навчана як якість людини вирішує багаточого. Як визначити здатність кандидата швидко навчатися вже на співбесіді.

3. Навчання нових працівників компанії в період випробувального терміну, його ефективність і очікуваний результат.

4. Наставництво як інструмент навчання працвниківкомпанії і підрозділу. Як обрати і чому навчати наставника, як оцінити внесок наставника в підготовку нових працівників.

5. Коучинг як інструмент навчання підлеглих.

Дата: середа, 15 червня. Час проведення: 18:30 – 21:30. Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, УНІАН.

Докладніше про запис на майстер-клас можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН. Олена ЛАМАНОВА, коуч і тренер з управлінню людьми в колективі, принципам комерції, питанням підприємництва і ділових взаємин у сімейному бізнесі, власник і провідний фахівець з навчання тренінгової компанії «Трилліум™».

Запропоноване заняття є фрагментом курсу навчання «Школа Лінійного Керівника» .

Кожен майстер–клас Школи лінійного керівника – це повноцінне заняття, тривалістю три години, що включає як теорію, так і практичні вправи, націлені на: формування особистості керівника, його управлінських умінь, підвищення його управлінської грамотності.

В результаті відвідин запропонованого майстер-класу ви зможете: подивитися на звичні речі новим поглядом; дізнатися нове про себе та інших людей; побувати в атмосфері творчого навчання і особистого зростання; дізнатися яким має бути навчання, щоб воно приносило радість і було ефективним; зрозуміти, що можна про серйозні речі говорити просто і дохідливо; навчитися керувати людьми системно, усвідомлено, з радістю; познайомитися з тренером і програмою навчання особисто, на практиці випробувавши можливості програми і тренера.