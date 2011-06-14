Недобудований мавп'ятник можна перетворити на суперокеанаріум

Столична влада планує найближчим часом розпочати у Київському зоологічному парку будівництво надсучасного океанаріуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, таке рішення було прийняте на засіданні постійно діючої Конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами голови Комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, це має бути комплекс для утримання дельфінів та інших рідкісних морських тварин, який дозволить суттєво збільшити відвідування Київського зоопарку киянами та гостями міста.

Спорудити океанаріум планують на місці недобудованого павільйону для утримання людиноподібних мавп, в який вже вкладено 16 млн. грн. Для завершення будівництва потрібно щонайменше 60 млн. грн.

«Цю будівлю можна реконструювати під океанаріум. Ми пропонуємо інвестору на території зоопарку звести сучасний комплекс для утримання та експозиції дельфінів, тюленів, морських котиків та риб. Кошти, які вже були витрачені містом, будуть відшкодовані та спрямовані на ремонт павільйону, де сьогодні утримуються мавпи. Таким чином ми матимемо два сучасних приміщення – для мавп та морських тварин», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.