Черновецький: доки я живий, зоопарк звідси нікуди не переїде

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір розширити територію столичного зоопарку і наголошує, що жодних планів про його перенесення з центру міста не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні журналістам під час відвідин зоопарку.

За словами мера, відвідав він сьогодні Київський зоопарк саме завдяки журналістам. «Тому що багато газет писали дурощі про те, що я його переносити хочу. Ніколи, доки я живий, зоопарк звідси нікуди не переїде. Навпаки, він буде в Києві, в центрі, щоб він радував киян. Інша справа, що ми ставитимемо питання, щоб він розширювався», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На питання, за рахунок яких територій можливо таке розширення, мер відповів, що це може бути реалізовано за рахунок земель військової частини, що примикає до парку (у цьому районі дислокуються Президентський полк і батальйон забезпечення командування Сухопутних військ – УНІАН).

«Мені сказали про те, що тут десь є військова частина. Але оскільки ми країна не мілітаризована, я думаю, для військової частини київська влада знайде нову територію. Але це поки що питання сумбурне. Ми маємо його обговорити. Але думаю, що при зверненні до прем`єра, і Президента воно може бути вирішено», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що на існуючій території зоопарку є багато неосвоєних ділянок, де планується продовжити будівництво вольєр для нових тварин, які будуть придбані.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також висловив задоволення утриманням тварин і роботою, яку проводить нове керівництво столичного зоопарку. Але при цьому він наголосив на необхідності активізувати роботу із залучення спонсорів, а також до кінця довести судові рішення щодо комерційних структур, які «шумлять» і досі перебувають на території зоопарку.

Довідка УНІАН. Київський зоопарк було створено Товариством любителів природи в 1908 р. Розміщений на території площею майже 40 га, з них 20 тис. кв. м зайнято під експозиції. На сьогоднішній день колекція зоопарку становить 2 тис. 962 екземпляри представників 338 видів рідкісних тварин.

Цього року для поліпшення інфраструктури зоопарку з київського бюджету виділено 3 млн. грн.