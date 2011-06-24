Рідновіри пікетували губернатора

У Тернополі представники громади Рідновірів провели пікет облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, під час акції протесту верховний волхв України-Руси Володимир КУРОВСЬКИЙ повідомив, що пікет зумовлений тривалим небажанням чиновників різного рівня зареєструвати їхню громаду.

«Завжди знаходять якісь причини, начебто подані нами документи не відповідають законодавчим нормам, і таки не приймають рішення про реєстрацію нашої громади», – стверджує В. КУРОВСЬКИЙ.

Також представники Рідної Віри обурені тим, що досі не покарано людей, які у 2008 році спалили дерев’яну скульптуру Перуна на місці паломництва рідновірів, що на горі Мала у селі Раштівці Гусятинського району, а також побили членів громади, які стали на захист Перуна.

За словами В.КУРОВСЬКОГО, сьогоднішня акція носить попереджувальний характер. Після пікету рідновіри зустрілися із заступником голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Петром ГОЧЕМ, під час якої обговорювали можливі варіанти виходу із ситуації.

Якщо до їхніх вимог не прислухаються, представники згромадження обіцяють розпочати безстрокові акцію протесту під стінами ТОДА.

Як повідомляв УНІАН, цими днями поруч зі священними для ранніх слов’ян горами Богит, Дзевинигора та Горда, де були розташовані язичницькі капища, проходить 4-ий міжнародний сімейний фестиваль «Купальський вінок».

Участь у ньому беруть і рідновіри, виступи їхніх волхвів передбачені програмою фестивалю.

Захід приурочений слов’янському святу Купала, яке припадає на день літнього сонцестояння й символізує народження літнього сонця-Купала та завершує панування весіннього сонця-Ярила.

Кульмінацією свята стане святкування Купала 25 червня. У цей день буде встановлено символи чоловічого й жіночого начал – Купали та Марени, буде прикрашено дерево Життя – Купалицю, учасники фестивалю плестимуть вінки та пускатимуть їх водою, стрибатимуть через Купальське вогнище, танцюватимуть, співатимуть та спілкуватимуться до самого ранку. А на світанку усі зустрінуть сонце-Купайло.

Кожен день фестивалю починатиметься із зустрічі сонця, медитації та ранкової енергетичної гімнастики.