Роздрібні ціни на бензин і дизпальне

З 17 по 24 червня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,1-0,3% (у середньому на 0,2%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», із 17 по 24 червня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

бензин А-80 – збільшилися на 0,1% – з 9,47 грн./літр до 9,48 грн./літр;

бензин А-92 – збільшилися на 0,3% – з 10,00 грн./літр до 10,03 грн./літр;

бензин А-95 – збільшилися на 0,1% – з 10,34 грн./літр до 10,35 грн./літр;

дизельне пальне – збереглися на рівні 9,75 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.