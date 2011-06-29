Найбільші проблеми через зливи виникли в Києві на трьох вулицях

Найбільші проблеми з водовідведенням у Києві у минулі вихідні через сильні зливи виникли на вулицях: Богатирська, Ізюмська, Братиславська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», на вищезазначені вулиці виїжджали гідротехнічні служби з пересувними насосними станціями та мулососами. Наразі вжито заходів щодо усунення виявлених недоліків для забезпечення роботи колекторів на всіх вулицях міста, у першу чергу, в занижених місцях. Також виконано роботи з очищення приямків в оглядових колодязях та зливоприймачах від наносів піску, мулу та сторонніх предметів.

Водночас, зазначають у КК «Київавтодор», внаслідок несприятливих погодних умов з’явилися просадки, руйнування покриття, ямковість на автошляхах. Враховуючи цей факт, комунальними підприємствами корпорації організовано роботи з поточного (дрібного) ремонту покриттів на пошкоджених ділянках.

У «Київавтодорі» нагадали, що відведення поверхневого стоку на території столиці здійснюється за рахунок мережі дощових колекторів протяжністю 795 км. Прийом дощових вод безпосередньо забезпечується 25 тис. 600 зливоприймачами.

Експлуатацією і поточним утриманням гідротехнічної господарчої інфраструктури займається гідротехнічна служба комунальних підприємств корпорації, яка нараховує близько 80 працівників і забезпечена 72 одиницями спеціальної техніки.

Слід зазначити, що під час довготривалих опадів забруднення проїжджої частини вулиць значно збільшується через змивання дощовою водою ґрунту з газонів, дворів, будівельних майданчиків тощо. При цьому значна частина цієї маси бруду засмічує систему закритого зливостоку і самі зливоприймальні колодязі.

У період інтенсивних дощів, які спостерігаються зараз, гідротехнічна служба працює у цілодобовому режимі і, за необхідності, підсилюється працівниками, які зайняті в інших сферах виробництва.

У «Київавтодорі» закликають водіїв бути особливо пильними на дорогах в умовах значного зволоження дорожнього покриття і погіршення видимості.